Panelvan minibüs sokak ortasında alev alev yandı - Son Dakika

Panelvan minibüs sokak ortasında alev alev yandı

Güngören'de sokak ortasında uzun süredir kullanılmayan panelvan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Panelvan minibüs sokak ortasında alev alev yandı, System.String[]

Güngören'de sokak ortasında uzun süredir kullanılmayan panelvan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay gece 03.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kullanılmayan 34 TZ 4544 plakalı panelvan henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında bir anda yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken panik olan mahalle sakinleri de durumu hemen İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan araca müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Panelvan minibüste çıkan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri bilinmeyen nedenle alev alıp yanan araç üzerinde çalışma yaparak yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Güngören, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 05:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Panelvan minibüs sokak ortasında alev alev yandı - Son Dakika

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