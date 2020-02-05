Panelvan minibüste balık istifi 27 kaçak göçmen - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Panelvan minibüste balık istifi 27 kaçak göçmen - Son Dakika

Panelvan minibüste balık istifi 27 kaçak göçmen

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın kovalamacası sonrası durdurulan panelvan minibüsten 27 kaçak göçmen çıktı.

Panelvan minibüste balık istifi 27 kaçak göçmen, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın kovalamacası sonrası durdurulan panelvan minibüsten 27 kaçak göçmen çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine seyreden panelvan minibüs, Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Kovalamaca sonrası Alaybey Mahallesi mevkisinde durdurulan minibüsten balık istifi yabancı uyruklu 27 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Göçmen kaçakçıları adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu 27 kişi de Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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