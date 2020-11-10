Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı - Son Dakika

Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı

10.11.2020 07:46
Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı, System.String[]

BURSA'da H.Ç. (37) adlı kadını, panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan engelli Y.A. (50), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BURSA'da H.Ç. (37) adlı kadını, panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan engelli Y.A. (50), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşayan engelli Y.A.'nın, H.Ç. isimli kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Ekipler, Y.A. ve H.Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A.'nın H.Ç.'yi 300 lira karşılığında panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı tespit edildi.Düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak, gözaltına alındı. H.Ç. ise emniyete götürüldü. H.Ç., ifadesinde, Y.A.'nın kendisini fuhşa zorladığını, parayı da eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı. Y.A., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.


Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı
Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı
Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı
Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı
Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı
Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı - Son Dakika


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