Panelvan Takla Attı: 3 Yaralı

Panelvan takla attı: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da takla atıp tepelik alana çarpan panelvanda 3 kişi yaralandı.

Panelvan takla attı: 3 yaralı



ELAZIĞ - Elazığ'da takla atıp tepelik alana çarpan panelvanda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 17. kilometresi Sivrice yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki halı yüklü 39 TD 113 panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç, tepeye çarparak durdu.

Kazada, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme yaptı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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