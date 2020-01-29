Panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE - Son Dakika

Panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, park halinde bulunan panelvan aracı fark etti.

Ekipler, 9 kişilik araçta yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 13'ü çocuk, 22 düzensiz göçmeni yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Trafik Şube Müdürlüğü, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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