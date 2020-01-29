Son Dakika › Güncel › Panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE - Son Dakika
Panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, park halinde bulunan panelvan aracı fark etti.
Ekipler, 9 kişilik araçta yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 13'ü çocuk, 22 düzensiz göçmeni yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Son Dakika Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü