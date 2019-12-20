Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

6 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Edirne'nin Havsa ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım Caddesi'nde şüphelendikleri panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde havasızlıktan boğulmak üzere oldukları anlaşılan Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla Pakistan uyruklu M.E. ile C.U, M.A, D.K. ve K.B gözaltına alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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