Panelvanın çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Panelvanın çarptığı kişi öldü

37 dakika önce

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Panelvanın çarptığı kişi öldü, System.String[]

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Elinde çantasıyla bulvardan karşıya geçmek isteyen Kutbettin Elçi'ye, Oktay U. (59) yönetimindeki 01 GD 895 plakalı panelvan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol üzerinde metrelerce savrulan Elçi'nin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Elçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Panelvan sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Belediye evleri Mahallesi, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:40 Kaynak: DHA
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