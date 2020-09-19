Son dakika haberi... Panelvanın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - DÜZCE - Son Dakika

Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen panelvanın motor kısmına girerek sıkışan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Selman Aydın idaresindeki panelvan, D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde ışıklarda durdu.

Bu sırada yavru bir kedinin aracın altına girip bir daha çıkmadığını gören diğer sürücüler Aydın'ı uyardı. Aydın, aracını yol kenarındaki bir tamirciye çekerek, motor bölümüne giren kediyi çıkarmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar ve araç sahibinin uzun süren çabası yeterli olmayınca durum itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yavru kediyi yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Ekipler tarafından kafese alınan kedi, veteriner kontrolünden geçirilecek.