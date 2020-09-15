Panetta: ECB politikaları henüz tatmin edici düzeyde değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, mevcut enflasyon görünümünün, ECB'nin dikkatli olmasını ve döviz kuru gelişmeleri de dahil olmak üzere, gelen bilgileri dikkatlice değerlendirmesini gerektirdiği uyarısı yaptı.

ECB politikaları sonuçlarının dikkate değer olduğunu vurgulayan Panetta, ancak henüz tam anlamıyla tatmin edici olmadığını savundu.