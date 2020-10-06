Pangea Offroad Doğa ve Motor Sporları Derneği,Çayırhan'da kamp yaptı. - Son Dakika

Pangea Offroad Doğa ve Motor Sporları Derneği,Çayırhan'da kamp yaptı.

Pangea Offroad Doğa ve Motor Sporları Derneği üyeleri Nallıhan ilçesinin Çayırhan bölgesinde kamp yaptı.

Pangea Offroad Doğa ve Motor Sporları Derneği üyeleri Nallıhan ilçesinin Çayırhan bölgesinde kamp yaptı. Dernek başkanı İsmail Kapan, hafta sonunu üyeleriyle doğa harikası bir alan olan Çayırhan'da geçirdiklerini söyledi. Doğasıyla, iklimiyle, toprak yapısıyla güzel bir alanda çadır kurarak, kamp yatıklarını belirten Kapan, "Burada tırmanacağımız alanın keşfini yaptık. Ardından bir süre sonra birçok üyemizle tırmanış gerçekleştirdik. Üyelerimizle son baharın güzelliklerini arazide, doğada yaşıyoruz. Çok bakir koyları, alanları görme fırsatı buluyoruz." Kapan, kamp kuracakları alanlara ilişkin önceden keşif gezisi yaptıklarını ardından programı üyelere duyurduklarını dile getirerek, katılım gösterenlerle kamp alanında bir araya geldiklerini kaydetti.

Son Dakika

Yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam tehditler savurdu

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

Barcelona, koronavirüs nedeniyle 200 milyon euroluk gelir kaybı yaşadı

Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı

Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur

Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu

Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda