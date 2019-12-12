Paniğe kapılan hırsızların 'cam' ile imtihanı - Son Dakika
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Paniğe kapılan hırsızların 'cam' ile imtihanı

6 saat önce

Brezilya'da 3 hırsız, vitrin camını kırarak girdikleri bir şirketin lobisinde duvara asılı bulunan televizyonu çalmaya çalıştı.

Paniğe kapılan hırsızların 'cam' ile imtihanı, System.String[]

Brezilya'da 3 hırsız, vitrin camını kırarak girdikleri bir şirketin lobisinde duvara asılı bulunan televizyonu çalmaya çalıştı. Soygun sırasında defalarca yere düşen hırsızlar, televizyonu çalamadan kaçmak zorunda kaldı.

Olay, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Ribeirao Preto kentindeki bir şirkette, 8 Aralık'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hırsızar otomobille şirketin önündeki park alanına geldikten sonra araçtan iniyor. Şirketin vitrin camını kıran hırsızlardan biri, içeriye koşarak duvara monte edilmiş olan televizyonu çalmaya çalışıyor. Bu sırada diğer 2 arkadaşı, panik halinde oradan oraya koşturuyor. İçeriye girmek için koşan hırsızlardan biri vitrin camına çarparak sertçe yere düşerken, diğer hırsız televizyonu koymaları için aracın bagajını açıyor. Bagajı açan hırsız, içerideki arkadaşına yardım etmek için hamle yaptığı sırada cam kırıklarına basarak yere düşüyor. Daha sonra televizyonu monte edildiği yerden çıkaran hırsızlar, televizyonu yere bırakarak camın kırılan bölümünden çıkış yapıyor. Yerdeki cam kırıklarına basan hırsızlar yine yere düşüyor ve geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Mayıs 2018'den bu yana 3 kez soygun girişimi olduğu ve bu soygun girişimleri sebebiyle 35 bin dolar zarar uğradıkları belirtildi. Ayrıca Brezilya polisi, 3 hırsızı yakalamak için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Araçla gelen hırsızlar

-Camın kırılması

-Hırsızın televizyonu çalmaya çalışması

-Diğer hırsızın vitrin cama çarparak yere düşmesi

-İçeriye giren diğer hırsızın yere düşmesi

-Hırsızların televizyonu duvardan çıkarması

-Televizyonu bırakarak şirketten kaçan hırsızlar

-Çıkarken yere düşme anları


Brezilya, Aralık, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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