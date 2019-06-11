Son Dakika Haberleri: Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı (2)

26 dakika önce

YOLCULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİAntalya-İstanbul seferini yapmak için kalkış izni bekleyen Onur Air'e ait Airbus A330 tipi uçağı, 20 dakika pistte bekleyince panik atak geçirip, iddiaya göre olay çıkaran İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, tahliye butonuna basarak 'slide' olarak adlandırılan...

Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı (2), System.String[]

YOLCULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Antalya- İstanbul seferini yapmak için kalkış izni bekleyen Onur Air'e ait Airbus A330 tipi uçağı, 20 dakika pistte bekleyince panik atak geçirip, iddiaya göre olay çıkaran İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, tahliye butonuna basarak 'slide' olarak adlandırılan acil tahliye botunu patlattı.  Olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uçakta yaaklaşık 20 bin dolar zarara neden olan Muhned Muhammet Oudah ve uçağın 219 yolcusu, daha sonra aynı havayolu şirketinin tahsis ettiği başka bir uçakla İstanbul'a gönderildi.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA,


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 12:09 Kaynak: DHA
Onur Air, Antalya, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına böyle talip olmuştu Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı var Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:35:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]