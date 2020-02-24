Panik atak için bu belirtilere dikkat edin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Panik atak için bu belirtilere dikkat edin - Son Dakika

Panik atak için bu belirtilere dikkat edin

6 saat önce

Psikolog Elçin Akdeniz, günümüzde birçok kişinin korkulu rüyasına dönüşen panik atak rahatsızlığı hakkındaki soruları yanıtladı.

Panik atak için bu belirtilere dikkat edin, System.String[]

Psikolog Elçin Akdeniz, günümüzde birçok kişinin korkulu rüyasına dönüşen panik atak rahatsızlığı hakkındaki soruları yanıtladı.

Panik atağın, şiddetli ve aniden gelişen korku veya endişe hali olarak tanımlanabileceğini aktaran Psikolog Elçin Akdeniz, atak esnasında kişinin yoğun korku ve endişe ile her şeyin sona ereceğini düşünebildiğini ifade etti. Ancak panik atakta tablonun bu kadar karanlık ve işin içinden çıkılamayacak bir halde olmadığını sözlerine ekleyen Akdeniz, ürperme, sıcak basması, nefes almakta zorlanmak, düzensiz ve normalden hızlı kalp atışı, terleme ve uyuşma gibi belirtilerin sıklıkla görülen belirtiler olduğunu vurguladı.

"Öleceğini düşünmek en belirgin duygudur"

Panik atak hastalarında aniden gelişen ataklarda en sık görülen hissiyatın ölüm korkusu olduğunu belirten Psikolog Elçin Akdeniz, atak esnasında hastanın gerçeklik algısını da kaybederek, bulunduğu ortamdan kaçma isteğinin baskın olduğunu söyledi. Mide bulantısı, terleme ve göğüste sıkışmanın da atağa eşlik ettiğini belirten Akdeniz, atak sonrası ise kişinin her ses ve eyleme tahammülsüz şekilde kendisini oldukça yorgun hissettiğini söyledi.

Panik atağın birçok nedenden kaynaklanabildiğini aktaran Psikolog Akdeniz, bunlardan en önemlilerinin stresli yaşa ve depresyon olduğunu ifade etti.

Panik atağın herkesin yaşayabileceği, şiddetli kaygıya eşlik eden fizyolojik belirtiler bütünü olduğunu ve tek başına bir hastalık olarak kabul edilemeyeceğini söyleyen Psikolog Akdeniz, panik bozukluğun ise panik atak veya atakların olduğu, ardından da beklenti anksiyetesinin eşlik ettiği bir hastalık olduğunu vurguladı. "Formülle anlatmak gerekirse; 'panik atak + beklenti anksiyetesi = panik bozukluk'tur" diyen Elçin Akdeniz, beklenti anksiyetesinin ise panik atağın yatışmasının ardından yeni bir atak geçirme korkusu olarak tanımlanarak yeni ataklar için de tetikleyici olabildiğini söyledi.

"Çözüm bilişsel davranışçı terapi"

Her ne kadar korkutucu bir tablo gibi gözükse de aslında panik atağın tedavisinde doğru uygulamaların gayet başarılı sonuçlar verdiğini ve hastanın normal günlük yaşamına dönebildiğini aktaran Psikolog Elçin Akdeniz, tedavide tercih edilen yöntemin bilişsel-davranışçı terapi olduğunu belirterek "Hastaya korku mekanizması hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılır. Panik ataklar sırasında görülen belirtileri hakkındaki düşünce ve inanışlarının düzeltilmesi ve hastanın bu belirtiler ile korkmadan baş edebilmesinin öğretilmesi amaçlanır" diyerek terapi detaylarını paylaştı. Ayrıca tedavi kapsamında kişinin panik atak geçireceği korkusu nedeniyle yapmaktan vazgeçtiği aktiviteler, kaçındığı yer ve durumlar kontrollü bir biçimde ele alınarak hastalık öncesi yaşam biçimine dönmesi sağlandığını belirten Akdeniz, çözüm konusunda hastaları cesaretlendirdi.

(İHA)

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:25:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Panik atak için bu belirtilere dikkat edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]