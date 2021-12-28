Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti - Son Dakika

İstanbul'da 12 Kasım günü saat 03.00 sıralarında taksi şoförü Caner U. meslektaşları ile aralarında kullandıkları haberleşme uygulaması üzerinden panik butonuna basınca, megakentteki onlarca taksici ve polisi peşine taktı.

GASP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Arnavutköy-Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan taksici gaspa uğradığını iddia edince polis de konuyla ilgili inceleme başlattı. Taksici polis ekiplerine aracına 3 kişinin bindiğini ve ormanlık alana doğru sürmesini istediklerini beyan etti.

TEK BAŞINA ALKOL ALIRKEN YAKALANDI

Taksicinin hareketlerinden şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, araç içi kamerası ve kent içi güvenlik sistemleri görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıktı. Taksicinin bahsettiği saatlerde aracında kimsenin olmadığını ve tek başına alkol aldığı görüldü.

YANLIŞLIKLA BASTIĞINI SÖYLEDİ

Tekrar ifadesi alınan taksici Caner U. yanlışlıkla panik butonuna bastığını, onlarca taksici arkadaşının toplanması ve dayak yeme korkusuyla yalanını sürdürdüğünü itiraf etti. Taksi şoförü Caner U.'ya "suç uydurma" maddesinden işlem yapıldı.