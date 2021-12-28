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Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti - Son Dakika

Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti

28.12.2021 12:05

İstanbul'da bir taksici panik butonuna basınca, megakentteki onlarca taksiciyi ve polisi peşine taktı. Taksiciyi tek başına alkol alırken bulan polis ekipleri, olayın sahte olduğu anlayınca da sürücüye cezai işlem uyguladı. Taksi şoförü ise butona yanlışlıkla bastığını öne sürdü.

İstanbul'da 12 Kasım günü saat 03.00 sıralarında taksi şoförü Caner U. meslektaşları ile aralarında kullandıkları haberleşme uygulaması üzerinden panik butonuna basınca, megakentteki onlarca taksici ve polisi peşine taktı.

GASP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Arnavutköy-Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan taksici gaspa uğradığını iddia edince polis de konuyla ilgili inceleme başlattı. Taksici polis ekiplerine aracına 3 kişinin bindiğini ve ormanlık alana doğru sürmesini istediklerini beyan etti.

TEK BAŞINA ALKOL ALIRKEN YAKALANDI

Taksicinin hareketlerinden şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, araç içi kamerası ve kent içi güvenlik sistemleri görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıktı. Taksicinin bahsettiği saatlerde aracında kimsenin olmadığını ve tek başına alkol aldığı görüldü.

YANLIŞLIKLA BASTIĞINI SÖYLEDİ

Tekrar ifadesi alınan taksici Caner U. yanlışlıkla panik butonuna bastığını, onlarca taksici arkadaşının toplanması ve dayak yeme korkusuyla yalanını sürdürdüğünü itiraf etti. Taksi şoförü Caner U.'ya "suç uydurma" maddesinden işlem yapıldı.

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İstanbul, Alkol, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti - Son Dakika
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