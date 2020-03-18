"Panik yapma kitap oku" sloganıyla sokaklara kitaplıklar konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Panik yapma kitap oku' sloganıyla sokaklara kitaplıklar konuldu - Son Dakika

"Panik yapma kitap oku" sloganıyla sokaklara kitaplıklar konuldu

7 saat önce

Kırklareli Valiliğince, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla "Eller Ellerle Değil Kitapla Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi.

Kırklareli Valiliğince, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla "Eller Ellerle Değil Kitapla Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında kentin birçok noktasına "panik yapma kitap oku" sloganıyla kitaplıklar konuldu.

Kitaplıklardan tercihlerine göre kitap alan vatandaşların ilk günden projeye yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Vali Osman Bilgin de makam odasında kurum müdürleriyle bir süre kitap okuyarak, projeyi başlattı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek, vatandaşları salgından koruyabilmek için yeni tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten Bilgin, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve yöneticilerin mücadelelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Vatandaşların evlerinde televizyon izlemek veya internette vakit geçirmek yerine kitap okuması gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"18 Mart-30 Nisan'da en çok kitap okuyan 25 vatandaşımız tam altın, 100 vatandaşımız yarım altın, 100 vatandaşımız da çeyrek altınla ödüllendirilecek. Ellerin ellerle değil kitapla buluşması için hepinizi okumaya davet ediyorum. Okumak altın değerindedir. Okumak insana hem bilgi kazandırır hem de virüse karşı insanı güçlendirir. Çünkü ellerimizi ellerle değil kitapla buluşturacağız."

Bilgin, vatandaşların koronavirüs nedeniyle panik yapmamasını istedi.

Panik yapma kitap oku sloganıyla sokaklara kitaplıklar konuldu

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:02 Kaynak: AA

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