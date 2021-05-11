PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER - Son Dakika

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 2 kişiye 11 bin TL para cezası uygulandı. Sürücü Oğuzhan Y.?nin (28) 'Panik yaptım, o yüzden kaçtıkö demesi üzerine polis memuru, 'İzinli günümde ben bile evden çıkmıyorum" karşılığını verdi.

Olay, saat 22.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Kavşağı üzerinde meydana geldi. Motorize polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı durdurmak istediği 07 AFD 959 plakalı otombilin sürücüsü Oğuzhan Y. ile yanındaki arkadaşı Yasin T., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Oğuzhan Y. ve Yasin T., zaman zaman ters şeride girerek hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

ÇOK SAYIDA EKİP TAKİP ETTİ

2 şüphelinin otomobili, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Çaybaşı Mahallesi 1345 sokak üzerinde motosikletli Yunus timleri tarafından önleri kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen iki şüpheli elleri kelepçelenerek kaldırıma oturtuldu. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında arama yaparken suç unsuru taşıyan herhangi bir materyale rastlamadı.

'İZİN GÜNÜMDE BEN EVDEN ÇIKMIYORUM'

Gazetecilerin 'Neden polisten kaçtınız'ö sorusuna sürücü Oğuzhan Y., ?Panik yaptığımız için kaçtık" dedi. Bunun üzerine polis memuru 'Yasaklarda niye dışarıya çıkıyorsunuz?" diye sorunca Oğuzhan Y. 'İlaç almaya çıktıkö savunması yaptı. Polis memuru da 'İzinli günümde ben bile evden çıkmıyorum" karşılığını verdi.

Kovalamaca esnasında otomobilden dışarıya atıldığı iddia edilen bir poşeti de arayan polis ekipleri, caddede yapılan tüm aramalara rağmen bulamadı. Alkol alkol testinde alkol almadıkları belirlenen şüphelilerden sürücü Oğuzhan Y.'ye 'Kırmızı ışıkta durmamak?, 'Ters yönde araç kullanmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'Maske takmamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten', arkadaşı Yasin T.'ye ise 'Maske takmamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten' dolayı toplam 11 bin TL para cezası uygulandı.