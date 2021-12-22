Üye Girişi
Panik yüzünden fiyatlar artıyor - Son Dakika

Panik yüzünden fiyatlar artıyor

22.12.2021 12:32
Panik yüzünden fiyatlar artıyor

Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, dövizdeki düşüşün kalıcı olmasıyla birlikte maliyetlerde oluşacak düşüşü ürünlere indirim olarak yansıtmaya hazır olduklarını açıkladı.

Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, dövizdeki düşüşün kalıcı olmasıyla birlikte maliyetlerde oluşacak düşüşü ürünlere indirim olarak yansıtmaya hazır olduklarını açıkladı. Kılıç, son günlerde vatandaşların panik haliyle aşırı alışveriş yapmasının da fiyatları yükselttiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduatı uygulamasının hayata geçirildiğini açıklamasının ardından dövizde yaşanan hızlı düşüş, marketlerde indirim konusunu gündeme getirdi. Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, önümüzdeki süreçte yerel marketlerin indirim konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Ekonomideki gelişmelere paralel olarak market raflarındaki ürünlerin fiyatlarında son dönemde yükseliş yaşandığını hatırlatan PERDER Bursa Şube Başkanı Haşim Kılıç, "Yüksek fiyatların en büyük sebebi, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve artan aşırı maliyetlerdir. Özellikle son birkaç ayda hem gıda, hem de gıda dışındaki ürünlerin fiyatları dünyayla paralel şekilde arttı. Perakendecilerin bu süreçte aşırı kar elde ettiği iddiası, doğru değil. Maliyet artışı, tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Döviz kurlarında düşüşün kalıcı olmasıyla birlikte maliyetlerin kademeli olarak düşmesi de kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Fiyat artışlarının sektörün geleceği adına olumlu olarak yorumlanamayacağını da dile getiren Kılıç, "Biz, yerel marketler olarak dövizdeki düşüşün kalıcı olmasına paralel olarak önümüzdeki süreçte üzerimize düşen ne varsa yapacağız. PERDER üyeleri, maliyetlerdeki azalışlar doğrultusunda ürünlerde indirime gitmek için tüm imkanlarını seferber edecektir. Biz, ülkemizin bu süreçten güçlenerek çıkması için müşterilerimize en makul şartlarda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Hammadde ve tedarik boyutundaki düzelmeye biz de indirimler ile eşlik etmeye hazırız" dedi.

"PANİK YÜZÜNDEN FİYATLAR ARTIYOR"

Son günlerde tüketicinin, panikle ihtiyaç fazlası alışveriş yapması sebebiyle ürün yetiştirmekte zorlandıklarını da dile getiren Kılıç, "İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Özellikle şeker, un, yağ, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu konusunda aşırı talep söz konusu. Bu davranış şekli yanlış olduğu gibi ürünlerdeki fiyat artışlarını da ister istemez tetikliyor. Paniğe gerek yok. Ülkemiz, geniş imkanlarıyla tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçte. Özellikle temel gıda maddelerinin temininde sıkıntı yaşanması söz konusu değil" dedi.

(İHA)

Panik yüzünden fiyatlar artıyor

cumhurbaşkanı, Haşim Kılıç, alışveriş, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Panik yüzünden fiyatlar artıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18

Son Dakika Haberleri
12:28 MasterChef'te boşanan boşana! Danilo Zanna'dan sonra, Somer şef de boşandı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!
12:20 Memur Sen-Erdoğan görüşmesi öncesi herkes bunu merak ediyor! Emekli zammı ne kadar olacak?
12:16 Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı
12:10 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürmüştü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
11:58 AK Parti'den Nurettin Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir
11:48 Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek
11:42 Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde
11:39 Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak
11:32 Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 12:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Panik yüzünden fiyatlar artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement