Pankobirlik Başkanı Konuk: Pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pankobirlik Başkanı Konuk: Pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz - Son Dakika Ekonomi

Pankobirlik Başkanı Konuk: Pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz

6 saat önce

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Salgın nedeniyle ekonomik aktivitelerin azaldığı bir dönemde yüklü miktardaki pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz.

Pankobirlik Başkanı Konuk: Pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz, System.String[]

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Salgın nedeniyle ekonomik aktivitelerin azaldığı bir dönemde yüklü miktardaki pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz. Birkaç gün önce sağlık için etanol lazımdı piyasaya arz ettik. Ekonomi için nakit lazımdı, pancar ödemesi ile o görevimizi de yaptık" dedi.

Pancar parası ödemesine pancarı teslim almadan avans ödemeleri ile başlayan Konya Şeker tarafından 668 milyon 53 bin TL ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştirilerek üreticiye ekimden çapaya, sulamadan hasada kadar uzanan 8-10 aylık süreçte hasat öncesi finansman desteği sağlandı. Üretici, yaklaşık 92 milyon finansman maliyetinden de kurtarıldı. Avans ödemeleri sonrası kalan 466 milyon 68 bin TL tutarındaki pancar bedeli ödemesini bugün tek seferde üreticilerinin hesabına yatıran Konya Şeker'in toplam pancar bedeli ödemesi 2019-2020 kampanya döneminde milyar sınırını aşarak 1 milyar 134 milyon 121 bin TL'ye ulaştı. Türkiye'de üretilen şekerin yaklaşık yüzde 20'sini Konya ve Çumra Şeker fabrikalarında üreten Konya Şeker, 2019-2020 kampanya döneminde alımını gerçekleştirdiği 3.124.737.815 kilo pancardan 442.150.000 kilo şeker üretti. Kampanya döneminde 120.327.000 kilo melas üreten Konya Şeker, yaptığı 695.223.960 kilo küspe üretimi ile de bölge hayvancılığının kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı

'YÜKLÜ MİKTARDA ÖDEMEYLE EKONOMİYE CAN SUYU VERDİK'

Konya Şeker'in bütün yatırımlarının şeker pancarı üretiminin Konya Ovası'nda devamlılığını sağlamak için yapıldığını vurgulayan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Pancar şekerini işleyen tesislerimiz de pancarın yan ürünlerini işleyen tesislerimiz de hatta diğer sektörlerdeki yatırımlarımız da bizim göz bebeğimiz şeker pancarını muhafaza etmek için oluşturduğumuz tahkimatlardır. O savunma hatları pancarı şartlar ne olursa olsun üretebilmemizin garantileridir. Konya için Konya çiftçisi için şeker pancarı anahtar gibidir. O anahtar bütün kilitleri açar. Pancar avanslarından buğday, mısır, patates, ayçiçeği de nasibini alır, hayvancılığa da o destekler ilaç gibi gelir. Yani pancar Konya için altın madeni gibidir. Çiftçi kazanır, Konya ekonomisi her avansta her ürün bedeli ödemesinde bir başka canlanır" dedi.

Pankobirlik Başkanı Konuk, şöyle devam etti:

"Tüm dünya gibi ülkemizin de içinden geçtiği zor süreçte şeker pancarının ve milli sanayinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu gördük. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi ilan edilen korona virüsün bulaşmasını engellemek için normal zamanlara göre büyük miktarda dezenfektan ve kolonyaya duyulan ihtiyacı pancar üretebildiğimiz ve ürettiğimiz pancarın melasından etanol üretecek tesislere sahip olduğumuz için dünyada kimseye muhtaç olmadan karşılayabildik. Para versek de ithalat yoluyla temin edemeyeceğimiz etanolü küçük bir piyasa düzenlemesi ile milletimizin sağlığını muhafaza etmek için ayırabildik. Bugün de salgın nedeniyle ekonomik aktivitelerin azaldığı bir dönemde yüklü miktardaki pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz. Yani birkaç gün önce sağlık için etanol lazımdı piyasaya arz ettik, ekonomi için nakit lazımdı pancar ödemesi ile o görevimizi de yaptık."


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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:39 Kaynak: DHA

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