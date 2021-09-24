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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk, genel kurulun ertelendiğini açıkladı - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk, genel kurulun ertelendiğini açıkladı

24.09.2021 19:09
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk, genel kurulun ertelendiğini açıkladı, System.String[]

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, 29 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan genel kurulun ertelendiğini bildirdi.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, 29 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan genel kurulun ertelendiğini bildirdi.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin seçimleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Kurulun, sağlık risklerini azaltmak için yıllar sonra ilk defa Şeker Ambarı yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda yapılmasına karar verildiğini anımsatan Konuk, yeni gelişmeler hakkında şunları aktardı:

"Hem ilimizdeki salgının seyri hem de ortaklarımızın şifahi ve yazılı müracaatları aldığımız tüm önlemlere rağmen durumu ve riskleri yeniden değerlendirmeyi ortaklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk gereği zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede, çok sayıda ortağımız kooperatifimize dilekçe ile müracaat ederek, salgın nedeniyle seçimli olağan genel kurula katılıp katılmama konusunda sağlık kaygıları nedeniyle tereddütlü olduklarını ve genel kurulun ertelenmesini talep etmişlerdir. Maalesef salgının ilimizde son bir hafta içindeki seyrinin ortaklarımızın bu endişelerini haklı çıkaracak ve kuvvetlendirecek boyutlarda olduğu herkesin malumudur. Gerek ilimizde vakalardaki artış gerekse Sayın Sağlık Bakanı'mızın uyarıları dikkate alındığında ortaklarımızın büyük bir çoğunluğunun demokratik hakları olan seçme ve seçilme hakkını sağlık endişesi nedeniyle kullanamama ve bu durumun da ortak iradesinin tesisini zedeleme riski mevcuttur."

Konuk, "önce insan" diyen bir kurum olduklarına dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yönetim sorumluluğumuz her ne kadar genel kurulu zamanında ve isteyen her ortağımızın katılabileceği şekilde gerçekleştirmeyi gerektirse de tek bir ortağımızın bile müzakerelere katılıp oy verip köyüne virüs yükü ile dönmesinin yükleyeceği vebalden daha ağır ve öncelikli bir sorumluk değildir. Genel kurulumuzun yüksek sosyal hareketlilik sebebiyle salgının yayılımında yeni bir dalgaya sebep olabileceği, sağlık endişesi nedeniyle çok sayıda ortağımızın genel kurulumuza katılamamasının da ortak iradesinin eksik tesisine neden olabileceğine dair yapılan değerlendirme ve sağlık otoriteleri ile gerçekleştirilen istişareler neticeye vardı. 29 Eylül Çarşamba günü yapılacağını duyurduğumuz genel kurulumuz şartların daha müsait hale gelmesi umudu ve riskleri azaltabilecek ilave tedbirler de araştırılmak ve uygulanmak üzere yasanın müsaade ettiği son tarihten önce yapılmak üzere ertelenmiştir. Kanunun Kooperatif genel kurulları için belirlediği son tarih 31 Ekim'dir."

Kurulun yapılacağı tarihin, 15 gün önceden ilan edileceğini belirten Konuk, şunları kaydetti:

"Erteleme nedeniyle kazanacağımız bu kısa sürede bizim de fiilen yapacaklarımız ve yapabileceklerimiz vardır. Henüz aşı olmamış ortaklarımızın bu konuda harekete geçmesinin yanı sıra biz de enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile genel kurulun yapılacağı mekanda alınabilecek önlemler ve ilave düzenlemeler ile tedbirler konusunda yoğun bir çalışma içinde olacağız. Ortaklarımızın da yapılacak genel kurulumuza gönül rahatlığı ile katılmaları için aşılarını biran önce yaptırmalarını, emanete talip olan arkadaşlarımızın da mücbir sebeplerle mesafesi biraz uzayan çıktıkları bu bayrak yarışını kooperatifimizin büyüklüğüne demokratik kültürüne yaraşır bir demokratik olgunlukla ve şartlar nedeniyle uzayan zamanı projelerini ve vizyonlarını ortaklarımıza daha iyi anlatabilecekleri bir kazanılmış zaman olarak değerlendirmelerini istirham ediyorum. "

Büyükşehir Belediyesi, Recep Konuk, Konya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk, genel kurulun ertelendiğini açıkladı - Son Dakika


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