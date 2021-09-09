PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk görevi bırakıyor - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yürüttüğü Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı ve kooperatifin iştirakleri olan Konya Şeker ve Torku'daki başkanlık görevlerini bırakacağını açıkladı.

29 Eylül'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 69'uncu seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, görevi bırakacağını bildirdi. Konuk, "Bu genel kurulda kurum olarak tazeleneceğiz. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yapmanın iç huzuruyla 22 yıllık nöbet görevimizi tamamlayacağız emaneti taşımaya talip olan ve ortaklarımızın teveccüh göstereceği arkadaşlarımıza nöbeti devredeceğiz. Bu nöbet değişiminden sonra da Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin ve Konya Şeker'in duruşu değişmeyecek, değişmemeli. Bu kurumda göreve talip olan ya da olacak her arkadaşım zaten biliyordur ve benim de tavsiyem odur ki; bu kurumda emaneti taşıyanın hasmı kişiler değil yokluktur, yoksulluktur ve üreticinin işini zorlaştıran her şeydir" dedi.

BANA GÜVENENLERİ MAHÇUP ETMEMEK İÇİN YAŞADIM

43 yaşında emaneti teslim aldığını ve binlerce insanın güvenine mazhar olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Konuk, "Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için göreve geldiğim günden bugüne geçen 8 bin 87 günün her 24 saatini bana güvenenlere mahcup olmamak, bana güvenenleri mahcup etmemek için yaşadım. Bu 8 bin 87 günün tamamı bana güvenenlere tahsisli geçti. Hiçbir zaman bana güvenenlere ayırmam gereken zamandan kısmadım, bana güvenenlerin işine koşmaya üşenmedim, bana güvenenlerin işini ertelemedim. Aileme, çocuklarıma, kendi işlerime ayıracağım zamandan kıstım bana güvenenlerin işleri için gereken zamana ekledim. Çoluğumu, çocuğumu büyütmek yerine bana güvenenlerin işini büyütmeye çalıştım. Konya Şeker ve bu 22 yılda ovaya diktiğimiz fabrikalar ve üretim tesisleriyle bana güvenenlere kol kanat germeye, Konya'nın dört bir tarafındaki ortaklarımızı kooperatifimizin kanatları altına almaya çalıştım" açıklamasında bulundu.

"OYUMU KULLANIRKEN PROJELERE, VİZYONA BAKACAĞIM"

29 Eylül'de gerçekleştirecek genel kurulda nöbet değişimi yapılacağını ifade eden Konuk, "Bizim kooperatifimizin seçim sandıklarının kurulduğu alanın kavga alanı olmaması. Yani, gelmek isteyenlerin projelerini anlatacağı, kimsenin hamasete tevessül etmeyeceği, gidenin ve gelenin bir birine yürekten başarı dileyeceği, devir teslimlerde gidenlerin gelenlere tecrübe ve birikimlerini aktarabileceği, gelenlerin gidenlere projelerinden bahsedip görüş alış verişi yapabileceği bir diyalog geleneğinin bu genel kurul ile bir daha terk edilmemek üzere yerleşmesi. Emaneti taşımaya talipli ya da kendini hazır hisseden arkadaşlarımızın ortaklarımızın huzuruna çıkması ve projelerini anlatması için bu iletişim çağında yeterli zamanları vardır. Her ortağımız gibi ben de sandıkta oyumu kullanırken adayların projelerine, kooperatifimiz ve Konya Şeker için çizdikleri yol haritasına, ortaya koydukları vizyona bakacağım. Kurumun 22 yılda oluşturduğu sanayi tesislerinin ağırlığını omuzlarının taşıyıp taşıyamayacağını, ticaretin hızına yetişecek çevik ayaklara sahip olup olmadıklarını, üreticinin tarladaki işleri için bilek güreşine tutuştuğunda bileğinin de yüreğinin de çiftçinin karşısında duranları masaya yapıştırıp yapıştıramayacağını, ekonominin girift koridorlarında ilerlerken gözlerinin sadece önünü değil uzağı da görüp görmediğini, ekonomi pastasının bölüşüldüğü akıl oyunlarında alt eden ya da alt edilen olup olmayacağını ölçüp biçeceğim. Oyumu duygularımla değil, tıpkı bütün ortaklarımız gibi Konya çiftçisinin özelde 22 yıllık genelde 70 yıllık birikimini koruyacağına inanacaklarıma vereceğim" diye konuştu.