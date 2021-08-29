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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2021 15:04
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Türk çiftçisi olarak 99 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediğimiz toprakları, şimdi de yabancı menşeli ürünlere ezdirmemekte, sofralardaki, raflardaki, pazar tezgahlarındaki, fabrika üretim bantlarındaki yerimizi korumakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Türk çiftçisi olarak 99 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediğimiz toprakları, şimdi de yabancı menşeli ürünlere ezdirmemekte, sofralardaki, raflardaki, pazar tezgahlarındaki, fabrika üretim bantlarındaki yerimizi korumakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Konuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletlerin hayatında kırılma anlarının tarihin akışı içindeki özel günlerde yaşandığını belirtti.

"O günlerde bir milletin ya yıldızı parlar, yolu açılır, vatanın ufku aydınlanır ya da vatanın üstüne karanlık çöker, millet var olma iddiasını kaybeder, vatan kaosa sürüklenir, ana-baba evlatlarından, eş-dost akraba birbirlerinden ayrı düşer." ifadesini kullanan Konuk, 30 Ağustos 1922'nin de millet için o kırılma anlarından biri olduğunu vurguladı.

Zafer ile mağlubiyet arasındaki çizginin millet hayatı için gündüz ile gece kadar fark edeceği bir tarihi an olduğunu belirten Konuk, "O tarihi andan milletimiz zaferle çıkarak kendi yıldızını kendi parlattı, vatanın ufkunu aydınlattı, yolundaki engelleri, bariyerleri temizleyerek kendi yolunu kendi açtı. Ana-baba evlattan, kardeş kardeşten, eş dost akraba birbirlerinden ayrı düşmedi, milletimiz kuzeyiyle, güneyiyle, batısıyla, doğusuyla bir ve bütün olarak tarihteki yolculuğuna zafer kazanmış, onurlu ve hür bir millet olarak devam etti." ifadelerini kullandı.

Konuk, ülkenin fiziki ve zihni geri çekilme sürecine 99 yıl önce nokta konulduğunu belirterek, 99 yıldır her sahada kendine biçilen rol yerine kendi rolünü kendisi belirleme kararlılığında bir millet olduğunu vurguladı.

Milletin karakter ve iddiasını temsil eden üreticiler olarak sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Konuk, tarlada da, ahırda da, ağılda da, sanayide de kimsenin karşısında ne psikolojik zeminde ne de pazarlarda geri adım atmama kararlılığı olduklarını vurguladı.

Konuk, şunları kaydetti:

"Herkesle rekabet edebileceğimizi, herkesten daha kalitelisini ve daha iyisini üretebileceğimizi ispatlamış olmanın özgüveniyle bugün adımlarımızı dünya pazarlarında daha güçlü daha hızlı ve mutlaka ileriye doğru atıyoruz. Türk çiftçisi olarak biz 99 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediğimiz toprakları, şimdi de yabancı menşeli ürünlere ezdirmemekte, sofralardaki, raflardaki, pazar tezgahlarındaki, fabrika üretim bantlarındaki yerimizi korumakta kararlıyız. Çünkü biz şunu biliyoruz oralardaki her kayıp istiklalimizden kayıptır. Oralardaki her kayıp, 99 yıl önce kazandığımız zaferle kazandıklarımızdan kayıptır. Oralardaki her kayıp, 99 yıl önce o zafer için mücadele verenlerin, fedakarlıklara katlananların bıraktığı mirasa sahip çıkamamaktır. Kimseden çekinmeden ve kimse ile rekabette geri adım atmadan milletimize refah yolculuğunda mevzi kazandırabilmek, istiklal ve istikbalimizi iktisadi başarılarla tahkim edebilmek için samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz de ilham kaynağımız milletimizin tarihin akışına yön veren sayısız imtihanda sergilediği irade, kararlılık, kudret ve kabiliyettir."

Recep Konuk, 30 Ağustos, Fabrika, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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