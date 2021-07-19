Üye Girişi
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Kurban Bayram mesajı Açıklaması - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Kurban Bayram mesajı Açıklaması

19.07.2021 16:01
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Kurban Bayram mesajı Açıklaması, System.String[]

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Üç bayramdan sonra nihayet Kurban Bayramı'nı temkinli ama alıştığımız gibi daha doğrusu bayram gibi kutlayabileceğiz.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Üç bayramdan sonra nihayet Kurban Bayramı'nı temkinli ama alıştığımız gibi daha doğrusu bayram gibi kutlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'ın Kurban Bayramı'na ilişkin mesajı yer aldı.

Millet olarak sadece bu bereket iklimini yaymak ve yaşatmakla yetinmeyeceklerini belirten Konuk, "Salgın nedeni ile gönlümüzce ana babamıza evlatlarımıza sarılamadığımız, eşimiz dostumuzla yan yana sohbet edemediğimiz, bayram coşkusunu, sevincini evlerden parklara, sokaklara, caddelere, meydanlara taşıyamadığımız, kapı zillerimizin çalınmadığı, kapılar yerine gönüllerimizi açık tutarak idrak edebildiğimiz üç bayramdan sonra nihayet Kurban Bayramı'nı temkinli ama alıştığımız gibi daha doğrusu bayram gibi kutlayabileceğiz". ifadelerini kullandı.

Konuk, yine gönüller alacakları, dostlukları, ahbaplıkları ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirebilecekleri bir bayram geçireceklerini aktardı.

Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da milletin, büyüğüne saygıda, küçüğüne sevgide gani gönüllü davranacağını, paylaşma ve dayanışmada cömertliğini bir kez daha sergileyeceğini, yokluk ve yoksulluk sebebiyle hiçbir hanede bayram sevincine gölge düşmesine, hiçbir çocuğun bayramı buruk geçirmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Konuk, şunları kaydetti:

"Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bizi biz yapan aynı his ve aynı davranış bütünlüğünü de sergileyeceğiz. Zenginiyle fakiriyle, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile bizi birbirimize bağlayan dünyevi her bağdan daha kuvvetli olan ve bizi biz yapan değerlerimizden en sağlamı olan manevi iklime bir kez daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Milletimizin harcını teşkil eden, kopmaz, dağılmaz manevi tutkaldan yayılan ulvi huzur ve hoşgörü ikliminin ülkemizin her köşe ve kişisince teneffüs edilmesini sağlarken, farklılıklarımızı zenginliğimiz kabul edip, bizim bir birimize daha çok kenetlenmemizi sağlayacak ortak değerlerimize bir kez daha sahip çıkacağız. Kırgınlıklarımızı bayramların hoşgörü potasında eriteceğiz. Dargınlıklarımızdan, esen manevi iklimle uzaklaşacağız. Eksik bıraktıklarımızı, eksik kalanları sergileyeceğimiz yardımlaşma ve dayanışma ile tamamlayacağız.

Belki bu Kurban Bayramı'nda geçmişte idrak ettiğimiz her bayrama göre imkanları elvermediği için daha fazla kardeşlerimiz kurban ibadetini yerine getirememenin burukluğunu yaşayacak, bazı kardeşlerimiz de istediği kadar ve gönlünce muhtaçlara yardım ulaştıramamanın hüznü ile kederlenecek. Ancak, bayramın verdiği coşku, bayramlarda yaşanan dayanışma, bayramların yaydığı ulvi hava, o burukluk ve kederlere de çare olacaktır. Bu toprakları alın teriyle sulayıp, nakış gibi işleyerek ve onun bereketine bereket katarak bayramların bu topraklar üstünde ağız tadıyla kutlanması için gayret sarf eden Türk çiftçisi olarak, kimsenin bayramları boynu bükük ve hüzünlü geçirmemesini, hiçbir anne ve babanın yoklukla içinin burkulmadığı, hiçbir evladın gönlü kırık şekilde bayramı karşılamadığı yoksulluğu yok etmiş bir Türkiye için üzerine düşeni eksiksiz yapmanın verdiği huzur ve daha iyisini yapma, daha çok üretme, daha çok haneyi zenginlikle buluşturma konusundaki sarsılmaz irade ve kararlılığımızın ilanihaye süreceğini belirtmek isterim. Bu topraklarda bir ve bütün olarak yaşadığımız bayram coşkusu ve mutluluğunu gösterdikleri kahramanlığa borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet dualarıyla anarım."

Kurban Bayramı, Recep Konuk, Bayram, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Kurban Bayram mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Maskesiz gittiği markette uyarı yedi! Çorabından maske çıkarıp, ağzına taktı 15:43 Maskesiz gittiği markette uyarı yedi! Çorabından maske çıkarıp, ağzına taktı Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı! 15:36 Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu 15:30 Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 14:51 Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! 14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu 14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek 12:27 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek

Son Dakika Haberleri
16:02 Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum
15:57 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti
15:54 Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı
15:39 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
15:36 Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!
15:33 KKTC'de 2 partiden Erdoğan'ın tarihi konuşmasına protesto! Tüm dünyanın beklediği konuşmayı onlar dinlemeyecek
15:29 Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu
15:06 Parma antrenmanına cezalar damgasını vurdu! Kaybeden takımın futbolcuları, hedef tahtası oldu
15:00 Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi
14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!
Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum         
16:03
Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı         
15:54
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu         
15:39
KKTC'de 2 partiden Erdoğan'ın tarihi konuşmasına protesto! Tüm dünyanın beklediği konuşmayı onlar dinlemeyecek KKTC'de 2 partiden Erdoğan'ın tarihi konuşmasına protesto! Tüm dünyanın beklediği konuşmayı onlar dinlemeyecek         
15:33
Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi         
15:00
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Taliban'ın Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım         
14:26
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 16:12:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Kurban Bayram mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement