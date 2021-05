PANKOBİRLİK'ten Dünya Çiftçiler Günü açıklaması

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, "Toprağı nakış nakış işleyip, meralardaki, ağıllardaki canların peşinden koşturup, bağda bahçede alın teri döküp ürettikleri ile sofralardaki tabakları boş bırakmayan, kendi geçimini sağlamaya gayret ederken, mesuliyetlerini yerine getirip milletinin karnını tok tutmaya çalışanların günü bugün." ifadelerini kullandı.

Konuk, Dünya Çiftçiler Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına rağmen çiftçilerin üretimi bırakmadığı bir dönem yaşadıklarını bildirdi.

Üreticinin tüm sıkıntılara rağmen tarlada olduğuna değinen Konuk, "Bu sene çiftçiler gününü salgının ekonomimize, sosyal hayata, çocuklarımızın eğitimine, ticarete daha büyük zararlar vermemesi, bir an önce salgından kurtulmak için tam kapanma tedbirlerinin olduğu bir dönemde kutluyoruz. Tarım sektörü ve çiftçiler üretim faaliyetlerinin aksamaması için tam kapanmadan muaf tutulan birkaç sektör ve kesimden biri. Çünkü tarladaki iş beklemez. Ekim, dikim zamanı ertelenmez. Ürün çapasız, susuz, gübresiz bırakılmaz. Üretici tarlada olacak ki, salgının sebep olduğu sıkıntıların üstüne bir de kıtlık, yokluk eklenmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Salgında Türk çiftçisinin ödevini yaptığına vurgu yapan Konuk, "Ülkemiz ve tüm ülkeler de ders çıkardı, küresel dünyada salgın ve salgının sebep olduğu sıkıntılar her yerden her yere bulaşır, çare ise kendi ürettiklerinle sınırlıdır. El kazanı ile aşın kaynatılamadığı bir konjonktürden geçiyoruz. Kısa sürede yaşananlar ve yaşadıklarımız bunu ispatladı. Her meslek erbabı nasıl önemli bir rol üstlenmişse çiftçi de toplumsal hayatın devamı açısından sadece bir rol üstlenmemiş hayati bir rol üstlenmiştir." açıklamasını yaptı.

Konuk, Türk çiftçisi olarak daha çok üretip, kendi kendine yeten bir Türkiye yerine ürettikleriyle başka coğrafyalara da yeten bir Türkiye hedefine ulaşabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için yapmamız gereken ilk iş ya da yaklaşım bu potansiyeli harekete geçirecek kabiliyet ve nitelikte insan kaynağımızı yani Türk çiftçisini, yoran bütün yüklerden kurtararak, kafaca ve bedence tarlası, tapanı, bağı, bahçesi, ahırı ve ağılı ile buluşturmaktır. Bugün kendisine atfedilmiş özel günü üreterek kutlayan Türk çiftçisi bu potansiyeli harekete geçirerek, ülkemizin geleceğini inşa edecek, ülkemizin zenginliğine zenginlik katacak, evlatlarımızın tabağındaki yemeğin miktarını ve kalitesini arttıracak, elindeki lokmaya sahip çıkacak, gıda güvenliğimizin teminatı olacak idrake sahiptir ve bunu gerçekleştirebilecek kudrettedir.

Türk çiftçisinin kabiliyet ve başarısının beylik laflardan ibaret olmadığının, verilecek küçücük destekle büyük başarıların elde edilebileceğinin ispatı ise Pancar Kooperatiflerinin son dönemde tarım ve tarımsal sanayide gerçekleştirdikleridir. Özelde pancar, genelde Türk çiftçisi omzundaki yük hafifletildiğinde, toprakla ve pazarlarla arasına örülen duvarlar kalktığında neleri başarabileceğini kendi inşa ettiği sanayi tesisleriyle ispatladı."

Türk çiftçisinin kendi üretimini teminat altına alabileceğini, en önemlisi de küresel ekonomik sistemde rekabetçi yapısı ile dünyayla yarışabileceğini gösterdiğini aktaran Konuk, "Bu organizasyon 365 gününü çiftçiler günü ilan ederek, çiftçinin omzundaki tarım dışı yükleri kaldırmak, üretimde sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak, tarım sanayi entegrasyonunu tesis ederek dünya ile rekabette Türk çiftçisini avantajlı hale getirmek için çalışıyor. Tarımsal Ar-Ge ile tarımın geleceğine yatırım yaparken, yeni tarım teknik ve teknolojilerini ülkemize kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tesis ve örneklerin çoğaltılabileceğini bildiren Konuk, "Artan her tesis daha çok ürün, daha çok üretim, daha çok kazanç demektir. Artan her tesis, alın teri kurumadan emeğin karşılığını aldığı, üretimin mübarek sayıldığı, ekerken ve biçerken emeğin boşa gideceği endişesinin asla taşınmadığı ve merkezinde Türk çiftçisinin yer aldığı bir iddiayı realize etmektir. Tarımı güçlü, çiftçisi mutlu bir ülkenin geleceğe dair umudunun daha güçlü, ufkunun daha aydınlık olacağına dair sarsılmaz inancımızı ifade ederek, tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü, bereket ve bolluk dileğiyle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.