Son Dakika Haberleri: Pankreas Kanserine Karşı Önleminizi Alın!

Pankreas Kanserine Karşı Önleminizi Alın!

41 dakika önce

Teşhis edilmesi oldukça zor olan ve en tehlikeli kanser türleri arasında ilk sıralarda yer alan pankreas kanserini, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, anlattı.

Pankreas Kanserine Karşı Önleminizi Alın!, System.String[]

(1- 7 Nisan Kanser Haftası)

Sigara içiyorsanız, aşırı kiloluysanız veya ailenizde bir diyabet ya da pankreas kanseri öyküsü varsa bu hastalığa yakalanmanız mümkün! Belki de bu belirtilerin hiç birisini taşımıyorsunuz ama yine pankreas kanserine karşı önlem almanızda fayda var!

Pankreasta iki çeşit hücre vardır. Bunlardan; ekzokrin pankreas hücreleri, vücuda gıdayı sindirmek için ince bağırsağa salınan enzimleri yapar. Nöroendokrin pankreas hücreleri (adacık hücreleri gibi) ise; insülin ve glukagon da dahil olmak üzere kandaki şekeri kontrol altına almaya yardımcı olan çeşitli hormonlar üretir. Her iki hormon da, vücudun yiyeceklerden aldığı enerjiyi kullanmasına ve depolamasına yardımcı olur. Çoğu pankreas kanseri, ekzokrin hücrelerde oluşur. Bu tümörler, hormon salgılar ve belirtilere veya semptomlara neden olmaz. Bu durum, pankreas kanseri tipini erken teşhis etmeyi zorlaştırmaktadır.

Risk Faktörleri ve Belirtilere Dikkat!

Pankreas kanseri için çeşitli risk faktörleri vardır. Sigara içmek, çok aşırı kilolu olmak, kişide bir diyabet öyküsü veya aile öyküsüne pankreas kanseri olması ve de bazı kalıtsal şartlar pankreas kanseri için tetikleyici faktörlerindendir. Bu risk faktörlerine sahip olmamanız ise, kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Pankreas kanseri, erken belirtilere veya semptomlara neden olmayabilir. Bulgular ve belirtilere; pankreas kanserinin kendisi veya diğer koşullar neden olabilir. Bunlar aşağıdaki bulgularda biri veya birkaçı olabilir:

Sarılık (ciltte ve gözün beyazların sararması)

Gaitanın renginin açılması

Koyu renkli idrar

Üst veya orta karında ve sırtta ağrı

Bilinmeyen herhangi bir nedenden dolayı zayıflama

İştah kaybı

Çok yorgun hissetme

Sebepsiz kaşıntı

Pankreas Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Pankreas kanseri olan hastalar için farklı tedavi türleri vardır. Beş çeşit standart tedavi uygulanmaktadır:

Ameliyat

Radyasyon tedavisi

Radyoterapi, yüksek enerjili x-ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanarak kanser hücrelerini öldürmek veya onları büyütmekten alıkoyan bir kanser tedavisidir.

Kemoterapi

Kemoterapi, hücreleri öldürerek veya bölünmeden durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ilaçlar kullanan bir kanser tedavisidir.

Kemoradyoterapi tedavisi

Kemoradyoterapi, her ikisinin etkilerini arttırmak için kemoterapiyi ve radyasyon terapisini birleştirir.

Hedefe yönelik terapi

Hedeflenen tedavi, normal hücrelere zarar vermeden spesifik kanser hücrelerini tanımlamak ve saldırmak için ilaçlar veya başka maddeler kullanan bir tedavi şeklidir.

Korunmak İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Pankreas kanserinden korunmak için kontrol edebileceğimiz risk faktörlerini azaltmamız veya yok etmemiz gerekir. Bunların başınsa sigara gelmektedir. Sigara içmemek, pankreas kanseri olma olasılığı azaltır. Aşırı kilo almamak ta riski azaltmaktadır. Vitaminden zengin diyetlerin, pankreas kanseri dahil tüm kanserlerde koruyucu özelliği vardır. Ayrıca şeker hastası veya kronik pankreatiti hastası olanlar, bazı kalıtsal hastalığı olanlar veya ailesel öyküsü olanlar kontrollerinde pankreasa özel muayene ve tahliller yaptırarak hastalığı erken evrede yakalama fırsatı yakalayabilirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:03 Kaynak: Bültenler

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