Pankreas nakli için yardım bekliyor - Son Dakika

Pankreas nakli için yardım bekliyor

19.10.2020 09:19
Pankreas nakli için yardım bekliyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde maddi durumu iyi olmayan Ömer Faruk Aydın ve Özlem Aydın çifti pankreas nakli için yardım bekliyor.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde maddi durumu iyi olmayan Ömer Faruk Aydın ve Özlem Aydın çifti pankreas nakli için yardım bekliyor.

İlçedeki bir kurumda temizlik personeli olarak çalışan Ömer Faruk Aydın (37), geçirdiği hastalıklar ve 5 yıl önce ağabeyinin verdiği böbrek ile hayata tutunuyor. Beş yıl önce şeker hastalığına bağlı olarak böbrekleri iflas eden ve Abisi Harun Aydın (39) verdiği böbrekle hayata tutunan Aydın şimdi de pankreas nakli olmak için mücadele ediyor. Böbrek nakilinden sonra evlenen ve eşi Özlem Aydın'ın da şeker hastası olduğunu belirten Cengiz Aydın, eşinin de pankreas nakli beklediğini söyledi. Aydın, "16 yıldır insülin iğnesi kullanıyorum eşim 10 yıldır insülin iğnesi kullanıyor bankadan kredi çektik Antalya akdeniz üniversitesi organ naklinde abimin verdiği böbrekle hayata tutunuyorum böbreğin korunması ve bu hastalıktan kurtulmam için nakil şart Adıyaman'dan Antalya'ya gidiyorum otobüs yolculuğu yasak ve uçakla gidip geliyorum eşimle beraber çektiğim kredi yetmedi maaşıma icra geldi asgari ücretle çalıştığım maaşıma. Eşimle 6 yıldır çocuk Özlem'i çekiyoruz tüp bebek tedavisi görüyoruz ve ikimizde şeker hastası olduğumuz için çok zahmetli ve riskli bir süreç en az 4 ay Antalya'da kalmamız gerekiyor tüm tedavilerimiz yarım kaldı. Buradan devlet büyüklerimize ve hayır sever iş adamlarına sesleniyorum lütfen sesimizi duyun ve bize yardım edin artık bankalardan kredi alamıyorum maaşım icrada ve esnaf arkadaşlarımdan aldığım borçlarımı ödeyemeyecek durumdayım tedavimiz için yardım istiyorum eşimle mutlu bir birlikteliğimiz var bozulsun istemiyorum" dedi.

Hayırsever iş adamları ve devlet büyüklerinden yardım bekleyen Aydın, "Hayırsever iş adamları ve devlet büyüklerinden yardım talep ediyorum. Hem benim hem de eşimin sağlığına kavuşabilmesi için bu nakil bizim için hayatı önem taşıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Pankreas nakli için yardım bekliyor
Pankreas nakli için yardım bekliyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pankreas nakli için yardım bekliyor - Son Dakika

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