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Pankreatit Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Pankreatit Nedenleri, Tedavisi ve Tanısı - Son Dakika

Pankreatit Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Pankreatit Nedenleri, Tedavisi ve Tanısı

24.06.2021 19:29
Pankreatit Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Pankreatit Nedenleri, Tedavisi ve Tanısı, System.String[]

Pankreatit, hormon ve enzimi düzenleyen bir bez organı olan pankreasın, erken aktive olan enzimler nedeniyle iltihaplanarak karın ağrısına ve diğer semptomlara neden olduğu tıbbi bir durumdur.

Pankreatit, hormon ve enzimi düzenleyen bir bez organı olan pankreasın, erken aktive olan enzimler nedeniyle iltihaplanarak karın ağrısına ve diğer semptomlara neden olduğu tıbbi bir durumdur.

Pankreatit Nedir?

Pankreas, üst karın bölgesinde (göbek) bulunan bir organdır. İnce bağırsağın (on iki parmak bağırsağı) başlangıcına bağlanır. Sindirim enzimlerini ince bağırsağa (on iki parmak bağırsağı) boşaltan pankreas kanalını içerir. Pankreasınızın iki temel işlevi vardır. Öncelikle sindirim enzimlerini (kimyasallar) yapar ve bunları ince bağırsağa salar. Bu enzimler gıdalardaki karbonhidratları, proteinleri ve yağı parçalar.

Pankreasınız ayrıca birkaç hormon üretir ve bunları kana salar. Bu hormonlar arasında kanınızdaki şeker miktarını (glikoz) düzenleyen insülin vardır. İnsülin ayrıca şu anda enerji sağlamaya yardımcı olur ve bir kısmını sonraya depolar.

Pankreatit, pankreasın iltihaplanmasıdır (şişmesidir). Pankreas iltihaplandığında, yaptığı güçlü sindirim enzimleri dokusuna zarar verebilir. İltihaplı pankreas, akciğerlerinize, böbreklerinize ve kalbinize zarar verebilecek iltihaplı hücrelerin ve toksinlerin salınmasına neden olabilir.

Pankreatit Kimlerde Görülür?

Erkeklerde,

Afrikalı-Amerikalılarda,

Ailenizde pankreatit geçiren başka insanlar varsa,

Safra kesesi taşı var veya safra taşı olan aile üyeleri varsa,

Obezite, yüksek trigliserit (kandaki yağ) veya şeker hastalığınız varsa,

Sigara içiyorsanız,

Ağır alkol tüketiminiz varsa Pankreatit olma olasılığınız yüksektir.

Pankreatitin Belirtileri Nelerdir?

Safra kesesi taşları veya aşırı alkol tüketimi genellikle pankreatitin nedenidir. İki tür pankreatit vardır. Akut pankreatit, yani iltihaplanmanın ani olduğu ve muhtemelen tedavi ile zamanla iyileşeceği anlamına gelir. İltihabın iyileşmediği ve bunun yerine zamanla kötüleştiği kronik pankreatit denir. Akut pankreatitin belirti ve semptomları, kronik pankreatitinkilerden farklıdır. Akut pankreatit belirtileri;

Sırtınıza yayılan üst karın bölgesinde ağrı,

Karın ağrısı, özellikle yağlı yiyecekler yedikten sonra kötüleşme,

Karın dokunuşa hassaslık,

Ateş,

Artan kalp atış hızı,

Bulantı kusma belirtilerin başında gelir.

Tekrarlanan akut pankreatit vakaları meydana gelirse, ilişkili hasar kronik pankreatite neden olabilir. Kronik pankreatit belirtileri;

Üst karın bölgesinde ağrı,

Yağlı, kötü kokulu dışkı,

İstenmeyen kilo kaybıdır.

Pankreatit Nedenleri Nelerdir?

Ağır alkol kullanımı,

Safra taşları,

Karın travması (yaralanma, ameliyat),

Bazı ilaçlar,

Ailede pankreatit öyküsü,

Sigara içmek,

Kistik fibrozis,

Kandaki yüksek kalsiyum seviyeleri (hiperkalsemi; bu, hiperaktif bir paratiroid bezi ile ilişkili olabilir),

Kandaki yüksek trigliserit seviyeleri (hipertrigliseridemi),

Enfeksiyon,

Pankreas kanseridir.

Pankreatit Tanısı ve Tedavisi Nedir?

Doktorunuz, semptomlarınıza, ağır alkol kullanımı veya safra taşı hastalığı gibi risk faktörlerine bağlı olarak pankreatitten şüphelenebilir. Teşhisi doğrulamak için ek testlerden geçebilirsiniz. Pankreatitiniz varsa, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcınız muhtemelen sizi bir uzmana yönlendirecektir. Sindirim sistemi konusunda uzmanlaşmış bir doktor (gastroenterolog) bakımınızı denetlemelidir. Pankreatiti iyileştirmek için kullanılan birkaç tedavi yöntemi vardır. Bir gastroenterolog, bireysel durumunuzun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak;

Ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotikler,

Az yağlı diyet,

Hastaneye kaldırılırsa, iltihap azalana kadar oruç tutmak,

Safra kesesi çıkarma ameliyatı (kolestistektomi) önerecektir.

Pankreatit Önlenebilir mi?

Pankreatiti önlemenin en iyi yolu sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaktır. Öncelikle;

Sağlıklı kilonuzu koruyun,

Düzenli egzersiz yapın,

Sigara içmeyi bırakın,

Alkolden uzak durun,

Bu sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, akut pankreatit vakalarının% 40'ına neden olan safra kesesi taşlarından kaçınmanıza da yardımcı olacaktır. Diğer yandan kronik pankreatit uzun süreli bir durumdur. Ciddi şekilde hasar gördüğünde, pankreasınız düzgün çalışmaz. Yiyecekleri sindirmek ve kan şekerini yönetmek için sürekli desteğe ihtiyacınız olur. Bu yüzden erken teşhis oldukça önemlidir.

Pankreatit Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Pankreatit Nedenleri, Tedavisi ve Tanısı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pankreatit Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Pankreatit Nedenleri, Tedavisi ve Tanısı - Son Dakika Magazin


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