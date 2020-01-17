Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül - Son Dakika

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül

7 saat önce

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı, dünyadaki tam panoramik en büyük müze olan 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, UNESCO'da İdealkent Ödülü'ne layık görüldü.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül, System.String[]

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı, dünyadaki tam panoramik en büyük müze olan 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, UNESCO'da İdealkent Ödülü'ne layık görüldü.

Kente ve halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun Fransa'nın başkenti Paris'teki genel merkezinde düzenlendi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin layık görüldüğü ödülü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce'dan aldı.

'BU GURUR TÜRKİYE'NİN'

Kısa sürede Bursa ve Türkiye'nin gururu olmanın mutluğunu yaşadıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayata geçirdikleri vizyon projelerle Osmangazi'de yaşam kalitesinin her gün yükseldiğini belirtti. Bursa'nın kültür merkezi hüviyetinde olan müzenin, kenti hem ülke hem de uluslararası platformda öne çıkardığını anlatan Başkan Dündar, Bursa'nın turizm potansiyelini artırdıklarını kaydetti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin sanatsal, mühendislik ve mimari dizaynı ile dünya mirasına da büyük katkı sunduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Paris ile Bursa geçmiş mirası açısından benzerlik taşıyor. Biz de kentimizdeki dokuyu öne çıkarıyoruz. Paris'in turizm ve tarih zenginliği gibi kentimizdeki Osmangazi ilçemiz de bir turizm madeni sayılır. Şimdiki hedefimiz ise, Hisar Bölgesi'nde yapacağımız çalışmalar olacak ve eminim yine çok konuşulacak bir eser ortaya çıkaracağız" dedi.

YÜZDE 35 ENERJİ TASARRUFU İLE 'YEŞİL' MÜZE

360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününü resmeden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 42 metre çapındaki kubbesi ile de dünyanın tam panoramik en büyük müzesi konumunda. Bursa'nın Tarihi Hanlar Bölgesi, Ulucami ve Hisar Bölgesi'nin yer aldığı tarihi aksın başlangıç noktası olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, aynı zamanda yüzde 35 enerji tasarrufu sağlayan çevreci mimarisiyle de dikkat çekiyor.


Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyyar tostçu, takdir alan öğrencilere ücretsiz tost ikram edince uzun kuyruklar oluştu
Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:49:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]