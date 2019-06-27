Son Dakika Haberleri: Panorama 1326 Bursa’ya Kente Katkı Ödülü verildi
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Panorama 1326 Bursa’ya Kente Katkı Ödülü verildi

56 dakika önce

Bursa'nın yeni simgelerinden biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) tarafından 2018 yılı Kente Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

Panorama 1326 Bursa’ya Kente Katkı Ödülü verildi, System.String[]
Bursa'nın yeni simgelerinden biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) tarafından 2018 yılı Kente Katkı Ödülü'ne layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 
Bursa, Ekonomi
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