Panorama 1326 Bursa’ya Kente Katkı Ödülü verildi
56 dakika önce
Bursa'nın yeni simgelerinden biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) tarafından 2018 yılı Kente Katkı Ödülü'ne layık görüldü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33
'nın yeni simgelerinden biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) tarafından 2018 yılı Kente Katkı Ödülü'ne layık görüldü.
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