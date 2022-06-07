Panorama 25 Aralık Müzesi ilk beş ayda 100 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Panorama 25 Aralık Müzesi ilk beş ayda 100 bin kişiyi ağırladı

07.06.2022 14:44
Panorama 25 Aralık Müzesi ilk beş ayda 100 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında yapımı tamamlanarak açılan Panorama 25 Aralık Müzesi, 2022 yılının ilk beş ayında 100 bin kişiyi ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında yapımı tamamlanarak açılan Panorama 25 Aralık Müzesi, 2022 yılının ilk beş ayında 100 bin kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatan müze, turizm sezonun açılmasıyla yoğunluk yaşadı.

25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Panorama 25 Aralık Müzesi, özgün ve zengin içeriğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Mimarisi ve tasarımıyla ön plana çıkan müzede, yağlıboya tekniğiyle yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 120 metre uzunluğa 13 metre yüksekliğe sahip eşsiz tam bir panoramik alan ile Antep savunması tüm yönleriyle anlatılıyor.

Antep harbi gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı onlarca harp döneminde kullanılan eşyalar özenle sergileniyor. Çağdaş ve modern müzeciliğin gerektirdiği interaktif alanlarıyla dikkat çeken müzede, çocuk oyun alanı, konferans salonu ve hediyelik eşya mağazaları bulunuyor.

Müzeyi bu yılın ilk 5 ayında 100 bin kişi ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panorama 25 Aralık Müzesi ilk beş ayda 100 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

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