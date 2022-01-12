Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika

Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi geçtiğimiz sene 251 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehrin sembol yapıları arasında yer alan iki noktanın 2021 yılında yerli ve yabancı yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı ve her iki müzeyi toplamda 251 bin 338 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı Konya Panorama Müzesi içinde Hz. Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanı ile dünyadaki 25 Mevlevihane'nin bire bir maketinin yer aldığı iç avludan oluşuyor.

Yine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit ecdadın aziz hatırasını yaşatmak adına yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nde ise başta İstiklal Harbi olmak üzere, 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında şehit düşen Konyalı askerlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihte kurulan 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.