Panoramik asansör boşluğunda bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

Panoramik asansör boşluğunda bulunan cesedin kimliği belirlendi

ANTALYA'da panoramik asansör boşluğunda bulunan erkek cesedinin, parmak izi incelemesi sonucu Faruk Sanatma'ya (22) ait olduğu belirlendi. Faruk Sanatma'nın işsiz olduğu ve her gün Konyaaltı Plajı'na gelerek yüzdüğü öğrenildi.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, dün Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait panoramik asansörden yardım istendiğini duyunca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acil iniş merdiveninin kilidini kırıp girdiği asansör boşluğundan düşmüş olabileceği değerlendirilen kişinin kimliği belirlendi. Yapılan parmak izi incelemesi sonucu cesedin, Faruk Sanatma'ya ait olduğu tespit edildi. İşsiz olduğu ve her gün Konyaaltı Plajı'na gelerek yüzdüğü öğrenilen Sanatma'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)