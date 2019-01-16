Son Dakika Haberleri: Panoramik Müzede Selfie Günü

Panoramik Müzede Selfie Günü

1 saat önce

Müzelere ilgiyi arttırmak, kültürel mirasları daha geniş kitlelere yaymak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün kutlanan 'Müzede Selfie Günü' kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gelen ziyaretçiler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Panoramik Müzede Selfie Günü, System.String[]
Müzelere ilgiyi arttırmak, kültürel mirasları daha geniş kitlelere yaymak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün kutlanan 'Müzede Selfie Günü' kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gelen ziyaretçiler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

İlk kez geçtiğimiz yıl başlatılan 'Müzede Selfie Günü' günü, bu yıl 16 Ocak Çarşamba günü dünyanın birçok yeriyle beraber Türkiye'de de kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve örenyerinde saat 09.00'da başlayan 'Müzede Selfie Günü'nde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaretçi akını yaşandı. Müzeye gelen binlerce kişi, müzenin farklı noktalarında selfie fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaştı. Dünya Selfie Günü dolasıyla akşam saat 21.00'a kadar açık olacak olan Fetih Müzesi'ne gelerek çektikleri selfie fotoğrafları #Panorama1326BursaFetihMüzesi, #MüzedeSelfieGünü, #BursaFetihMüzesi, etiketleri ile paylaşan ziyaretçilere, hediyelik eşya mağazasından kitap hediye ediliyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gamze Özçelik Selda Alkor'un Kendisine Yönelik Eleştirilerine Cevap Verdi! Çocuk, Araç Koltuğuyla Yola Düştü; Annesi Fark Etmedi

Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:11:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Panoramik Müzede Selfie Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]