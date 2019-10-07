Son Dakika Haberleri: Pansiyon işletmesi sahipleri ile toplantı düzenlendi
Son Dakika Yaşam Pansiyon işletmesi sahipleri ile toplantı düzenlendi

Pansiyon işletmesi sahipleri ile toplantı düzenlendi

8 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sonbahar turizm sezonu açılışı dolayısıyla pansiyon işletme sahipleriyle bir toplantı düzenlendi.

Pansiyon işletmesi sahipleri ile toplantı düzenlendi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sonbahar turizm sezonu açılışı dolayısıyla pansiyon işletme sahipleriyle bir toplantı düzenlendi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen toplantıya Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Aydın Yıldız ve Osmaneli otel ve pansiyon işletmeleri sahipleri ve yöneticileri katıldı. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli MYO bu yıl yeni üç bölümle birlikte tarihinde en büyük doluluk oranına ulaştı. Bin 150 öğrenci meslek yüksek okuluna devam ediyor. Alt sınıflardan gelen 150 kadar da öğrenci olduğunu düşünürsek öğrencilerimizin Osmaneli MYO'yu tercih etmelerine teşekkür ediyoruz. Osmaneli MYO için hazırladığımız mutfağı ve 5 adet dersliği yakında okulumuza teslim edeceğiz. Hedefimiz Osmaneli Meslek Yüksek Okulunu büyütmek, ileride 4 yıllık fakülteye sahip olmak ve sonuçta da öğrenci sayısını arttırmak hedefimiz. Osmaneli'de otel ve pansiyon işletmecileri iş yerlerinde kaliteyi arttırmak ve turizmde de pansiyonlarını, otellerini kullanılabilir konuma getirmek zorundadır" ifadelerine yer verdi.


Toplantı; Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Aydın Yıldız ile otel ve pansiyon yöneticilerinin konuşmaları ile sona erdi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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