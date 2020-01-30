Pansiyon odasında ölü bulundu - Son Dakika

Pansiyon odasında ölü bulundu
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Antalya'da Mustafa İlaslan (39), konakladığı pansiyonda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:06 Kaynak: DHA
Antalya'da Mustafa İlaslan (39), konakladığı pansiyonda ölü bulundu.Olay, Tahılpazarı Mahallesi 461 sokaktaki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon görevlisi, Mustafa İlaslan'ın kaldığı odadan gün içerisinde dışarı çıkmaması üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İlaslan'ın odasında yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada inceleme yapan polis, İlaslan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlamadı. Polis İlaslan'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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