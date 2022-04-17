Pansiyonda yangın çıktı... Müşteri yarım kalmış yangın merdiveninde mahsur kaldı

Çatıya çıkan iki müşteri ile yangın merdivenin dışında demirlere tutunarak duran müşteri itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın merdiveninin demirlere tutunarak aşağı inmek isteyen müşteri, merdivenin yere inmediğini görünce mahsur kaldı

Mahsur kalan Fetli Dağtekin: "İtfaiye olmasa orada kalacaktım"

ANTALYA - Antalya'da bir pansiyonda çıkan yangında çatıya çıkıp mahsur kalan müşteriler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sırasında pencereden çıkıp yangın merdivenlerinin demirlerine tutunarak aşağıya inmek isteyen bir müşteri ise, merdivenin yere inmediğini görünce orada mahsur kaldı. Ekiplerin yardımıyla aşağı indirilen talihsiz adam, "İtfaiye olmasa orada kalacaktım" dedi.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki 3 katlı pansiyonun ikinci katındaki odada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyon odasından dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada müşterilerden bazıları pansiyondan dışarı çıkarken, bazıları da dumandan dolayı aşağıya inemeyip çatıya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını kontrol altına aldı.

Yarıda kalmış yangın merdiveninde mahsur kaldı

Yangın esnasında çatıya çıkan 2 vatandaş ise itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla bulundukları yerden alınarak kurtarıldı. Mahsur kalanlardan Fetli Dağtekin adlı müşteriyse yangın merdivenine kaldığı odanın penceresinden çıkmak zorunda kaldı. Merdivenin içine giremeyen Dağtekin, pencereden çıkıp demirlere tutunup aşağıya inmek istedi ancak merdivenin sonunun yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte son bulduğunu görünce ikinci kez mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kendisini kurtarmasını bekleyen talihsiz vatandaş, ilginç görüntünün oluştuğu alana gelen ekiplerce bulunduğu alandan kurtarıldı.

"İtfaiye olmasa orada kalacaktım"

Kurtarıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Fetli Dağtekin, "Camların kırılma seslerini duydum. Pencereyi açınca duman basmıştı her yeri. Yangın merdiveni çalışmıyor. Giremedim içeriye. İkinci katın penceresinden çıkıp dış taraftan demirleri tutunarak indim. Çatı kapısı kilitli. İtfaiye olmasa orada kalacaktım" dedi.

Dağtekin, ardından kontrol amaçlı hazır bekleyen ambulansa alındı.

Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.