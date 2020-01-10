Pansiyonda yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pansiyonda yangın çıktı - Son Dakika

Pansiyonda yangın çıktı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın korkuya neden oldu.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahalllesi Turgutreis Caddesi üzerinde bulunan pansiyonda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Neden çıktığı bilinmeyen yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.


Öte yandan Darsofa Mahallesi 321. Sokak'ta bulunan metruk binada da saman kalıntılarına atılan ateş sonucu yangın çıktı. Yangın mahallede paniğe neden olurken, Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Akçay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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