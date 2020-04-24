Pansiyondan ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu, polis buldu - Son Dakika

Mısırlı öğretmen Atilla, polise yardımı için teşekkür etti.

Antalya 'da ekmek almak için kaldığı pansiyondan çıkan Mısır vatandaşı öğretmen Ahmet Atilla (35) sokakta kaybolunca polisler tarafından bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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