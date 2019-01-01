Pansiyonlarda Kalan Öğrencileri Unutmadılar
20 dakika önce
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, yılın son akşamında pansiyonlarda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
Sungurlu
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, yılın son akşamında pansiyonlarda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
Eryiğit, "Öğrencilerimize bir ev konforu sağlayan okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, yardımcı hizmetlilerimize şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. 2019 yılının ülkemize ve eğitim camiamıza huzur, başarı ve güzellikler getirmesi dilek ve duasıyla" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:29 Kaynak: İHA
Perth Glory Forması Giyen Tomislav Mrcela, Kale Direğini Yerinden Çıkardı
Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
Esra Erol, Yeni Yıl Geleneğini Bozmadı