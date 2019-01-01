Son Dakika Haberleri: Pansiyonlarda Kalan Öğrencileri Unutmadılar

Pansiyonlarda Kalan Öğrencileri Unutmadılar

20 dakika önce

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, yılın son akşamında pansiyonlarda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Pansiyonlarda Kalan Öğrencileri Unutmadılar, System.String[]
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, yılın son akşamında pansiyonlarda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Eryiğit, "Öğrencilerimize bir ev konforu sağlayan okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, yardımcı hizmetlilerimize şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. 2019 yılının ülkemize ve eğitim camiamıza huzur, başarı ve güzellikler getirmesi dilek ve duasıyla" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:29 Kaynak: İHA

Sungurlu, Güncel
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