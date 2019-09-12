Son Dakika Haberleri: Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip
Son Dakika Güncel Haber

Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pansiyonlu okulların yemek ve diğer kalemlerdeki giderlerinin şeffaf şekilde takip edilebilmesine olanak tanıyan "e-Ambar" uygulamasını hayata geçirdi.

Pansiyonlu okul giderlerine

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pansiyonlu okulların yemek ve diğer kalemlerdeki giderlerinin şeffaf şekilde takip edilebilmesine olanak tanıyan "e-Ambar" uygulamasını hayata geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, pansiyonlu okulların giderlerini ve bütçe işlemlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama kullanmaya başladı.

Uygulamayla pansiyonlu okullardaki beslenme hizmetlerinde, gıda temini ve temizlik malzemelerinin kullanımında işlemlerin azaltılması, maliyet ve tüketimin elektronik ortamda takibinin sağlanması amaçlanıyor.

Pilot uygulaması Ankara'da başlatılan "e-Ambar"ın, ilerleyen süreçte Türkiye genelindeki tüm pansiyonlu okullara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Giderlere tek tuşla anlık takip

2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen hedefler doğrultusunda, Bakanlığa bağlı okul pansiyonlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi, pansiyon yönetiminin veriye dayalı olarak yapılabilmesi hedefiyle hazırlanan uygulamayla daha önce manuel olarak belli bir standardı bulunmayan günlük ve aylık yemek girdileri, ambara alınan ve çıkarılan malzemelerin takibi "tek tuşla" yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden Ankara'daki pansiyonlu okulların erişimine açılan e-ambar uygulamasıyla pansiyonlu okullarda alınan malzemelerin günlük, haftalık ve aylık maliyetlerinin yanı sıra tüketim durumları da anlık olarak takip edilebilecek.

Sistemle pansiyonlarda uygulama birliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.

Ankara, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak
Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:51:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]