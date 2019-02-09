Son Dakika Haberleri: Pansiyonlu Okulların Sorunları Görüşüldü

Pansiyonlu Okulların Sorunları Görüşüldü

1 saat önce

Sorgun ilçesinde pansiyonlu olarak eğitim öğretim yapılan okulların sorunları görüşüldü.

Pansiyonlu Okulların Sorunları Görüşüldü, System.String[]
Sorgun ilçesinde pansiyonlu olarak eğitim öğretim yapılan okulların sorunları görüşüldü.

Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Pansiyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, şube ve okul müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ilçede toplam 4 pansiyonlu okul olduğu ve bunlarda 600'e yakın öğrencinin barındığını belirtti.

Bu okulların sorunlarının tespiti için toplantıyı düzenlediklerini aktaran Ekinci, "Amacımız sorunsuz bir ortamda öğrencilerimize eğitim öğretim olanağı sağlamak. Toplantıya katılan okul müdürü arkadaşlarımız kendi sorunlarını dile getirdiler. Pansiyonlardaki sorunların yanı sıra, öğrencilerimizin dönem içi pansiyonlarla ilgili talepleri de görüşüldü." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Ekinci, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pansiyonlu Okulların Sorunları Görüşüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]