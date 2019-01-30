Pansuman İçin Gittiği Hastanede Sağlık Görevlisini Darp Etmeye Çalıştı...o Anlar Kamerada
1 saat önce
Pansuman için gittiği hastanede sağlık görevlisini darp etmeye çalıştı.
Pansuman için gittiği hastanede sağlık görevlisini darp etmeye çalıştı...O anlar kamerada
Saldırgan şahsın darp etme girişimi ve etkisiz hale getirildiği anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
KARAMAN - Karaman
'da bir kişi, ayağındaki yarayı pansuman ettirmek için gittiği özel hastanede sağlık görevlisini darp etmeye kalkıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mahsur Dede Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Alınan bilgiye göre, E.Ö., ayağındaki yarayı pansuman yaptırmak için hastaneye geldi. Sağlık görevlisi Abdulsemih G., pansuman yaptığı sırada iddiaya göre E.Ö., 'canını acıttığı' iddiasıyla sağlık görevlisine tepki gösterdi. Bunun üzerine E.Ö., Abdulsemih G. ile arasında çıkan tartışma sonucu saldırmaya kalkıştı. Abdulsemih G., kaçarak koridora çıktı peşinden giden E.Ö. ise tekme ve yumrukla sağlık görevlisine saldırdı. Araya giren diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen E.Ö., daha sonra çağrılan polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan E.Ö., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hastane içerisinde yaşananlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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