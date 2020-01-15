Son Dakika › Magazin › Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı - Son Dakika Magazin
Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı
6 saat önce
Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.
Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.
Daha iyi bir organizasyon için kısa bir ertelemenin ardından oylama süreci kaldığı yerden devam ediyor. Dün sabahtan itibaren pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde ikinci tur oylama başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:45
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını açıkladı Getir'e yurt dışından 38 milyon dolarlık yatırım Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası