Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı - Son Dakika Magazin

Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı

6 saat önce

Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.

Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı, System.String[]

Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.


Daha iyi bir organizasyon için kısa bir ertelemenin ardından oylama süreci kaldığı yerden devam ediyor. Dün sabahtan itibaren pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde ikinci tur oylama başladı.

28 Şubat, Türkiye, Pantene, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:45 
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