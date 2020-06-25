Pantene Altın Kelebek yeni konseptiyle geliyor

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 46'ncısı yeni bir konseptle gerçekleşiyor. Televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerinin halk oylaması ve jüri oylarıyla belirlendiği organizasyonda bu yıl ödül töreni yapılmayacak. 'Altın Kelebek'ler sahiplerine elden teslim edilecek.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananlarına ödülleri ulaştırılmaya başlandı. O büyük heyecan sırasında çekilen videolar, 5 Temmuz Pazar gecesi Kanal D'de ekrana gelecek. Ünlü yıldızların ödül heyecanı ile birbirinden eğlenceli anları yansıtan görüntüler günlerce konuşulacak. 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle yaşadığımız sıkıntılı sürece renk katacak.

Yıldızı Parlayanlar

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde bu yıl, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu ödül alıyor: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.

DEMET ÖZDEMİR: ÇOK HEYECANLIYIM

Bu yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin temasını "Gün benim günüm" olarak belirledik. Pantene'in yeni marka elçisi Demet Özdemir'le konuştum. O da çok heyecanlı.

"Köklü geleneğiyle ülkemiz için çok önemli bir değer olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu sene Covid-19 sebebiyle alışılmışın dışında yeni konseptiyle güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor" dedi.