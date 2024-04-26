Pantera Capital, 1 Milyar Dolarlık Fonla Piyasayı Hareketlendiriyor - Son Dakika
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Pantera Capital, 1 Milyar Dolarlık Fonla Piyasayı Hareketlendiriyor

Pantera Capital, kripto para dünyasında ses getirecek yeni bir fon olan Pantera Fund V'yi kurmak için 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu fon, yatırımcılara başlangıç sermayesi ve erken aşama tokenlar gibi çeşitli varlıklarda fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Pantera, daha önceki fonundan bağımsız olarak bu yeni fonu oluşturacak.

26.04.2024 13:28  Güncelleme: 13:33
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Pantera Capital, kripto para dünyasında ses getirecek yeni bir fon için kolları sıvadı. 1 milyar dolar toplamayı hedefleyen Pantera Fund V, yatırımcılara başlangıç sermayesi ve erken aşama tokenlar gibi çeşitli varlıklarda fırsatlar sunacak.

Pantera, 1 Milyar Dolarlık Fonla Piyasayı Hareketlendiriyor

Girişim sermayesi şirketi Pantera Capital, yeni bir kripto para fonu kurmayı planlıyor ve bu kapsamda 1 milyar dolarlık bir sermaye toplama hedefi belirledi.

Pantera Fund V adını taşıyacak olan bu yeni fon, başlangıç sermayeleri, erken aşama tokenları ve likit tokenlar gibi çeşitli kripto varlıklara yatırım yapmayı amaçlıyor. 2022 yılının Eylül ayında, Pantera ikinci bir Blockchain fonu için 1,25 milyar dolar toplama gayretinde bulunmuştu. Aktarılan bilgilere göre bu yeni 1 milyar dolarlık Pantera Fund V, daha önceki 1,25 milyar dolarlık fondan bağımsız bir yapıya sahip olacak.

Son verilere göre Pantera'nın Liquid Token Fonu, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 66 oranında kar elde etti. Şirket, üç ayrı fon stratejisi üzerinden toplamda 5,2 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

Son olarak Pantera bugüne kadar 180'den fazla startup'a yatırım yaparak kripto yatırımcıları arasında en aktiflerden biri olarak öne çıkıyor.

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Son Dakika Kripto Pantera Capital, 1 Milyar Dolarlık Fonla Piyasayı Hareketlendiriyor - Son Dakika

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