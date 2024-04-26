Pantera Capital, Solana Token Rezervini FTX Açık Artırmasıyla Genişletti

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Başarısız kripto para borsası FTX'in gerçekleştirmiş olduğu açık artırmadaki Solana (SOL) tokenlarının bir kısmı Pantera Capital tarafından alındı. Bu hamleyle birlikte Pantera, yaklaşık 2.000 Solana tokenı ile portföyünü güçlendirirken, piyasada dikkatleri üzerine çekti.

Pantera Capital, Solana Varlıklarını Artırmaya Devam Ediyor

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre 5,2 milyar dolarlık varlıkları yöneten Pantera Capital, FTX iflasından sonra düzenlenen açık artırmada yeni bir Solana (SOL) token yığını satın aldı. Yapılan açıklamada, yaklaşık 2.000 Solana tokenının Pantera tarafından alındığı belirtildi.

FTX'in iflasından sonra şirketin kalan varlıkları arasında, 41 milyon adet Solana tokenı da bulunuyor ve bu tokenlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Solana, FTX çöküşü sırasında şirketin sahip olduğu kripto varlıkların önemli bir kısmını oluşturuyordu. Mart ayında Pantera, bu kilitlenmiş Solana'ları satın almak için 250 milyon dolar değerinde bir fon toplamak üzere harekete geçtiğini açıklamıştı.

Bununla birlikte bu ayın başlarında Pantera ve Galaxy Digital gibi sektör lideri firmalar, FTX varlıklarından toplamda 1,9 milyar dolar değerinde SOL satın aldılar. Son olarak verilere göre Solana'nın değeri, son 24 saat içinde yüzde 2,35 oranında düşüşle 143 dolar civarında işlem görüyor.