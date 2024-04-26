Pantera Capital, Solana Token Rezervini FTX Açık Artırmasıyla Genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Pantera Capital, Solana Token Rezervini FTX Açık Artırmasıyla Genişletti

Kripto para borsası FTX'in iflasından sonra düzenlenen açık artırmada, 5,2 milyar dolarlık varlıkları yöneten Pantera Capital, yaklaşık 2.000 Solana (SOL) token satın aldı. Bu hamle, Pantera'nın portföyünü güçlendirdi ve piyasada dikkat çekti. FTX'in kalan varlıkları arasında 41 milyon adet Solana tokenı bulunuyor. Mart ayında Pantera, bu Solana'ları satın almak için 250 milyon dolar değerinde bir fon toplamak üzere harekete geçmişti.

26.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başarısız kripto para borsası FTX'in gerçekleştirmiş olduğu açık artırmadaki Solana (SOL) tokenlarının bir kısmı Pantera Capital tarafından alındı. Bu hamleyle birlikte Pantera, yaklaşık 2.000 Solana tokenı ile portföyünü güçlendirirken, piyasada dikkatleri üzerine çekti.

Pantera Capital, Solana Varlıklarını Artırmaya Devam Ediyor

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre 5,2 milyar dolarlık varlıkları yöneten Pantera Capital, FTX iflasından sonra düzenlenen açık artırmada yeni bir Solana (SOL) token yığını satın aldı. Yapılan açıklamada, yaklaşık 2.000 Solana tokenının Pantera tarafından alındığı belirtildi.

FTX'in iflasından sonra şirketin kalan varlıkları arasında, 41 milyon adet Solana tokenı da bulunuyor ve bu tokenlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Solana, FTX çöküşü sırasında şirketin sahip olduğu kripto varlıkların önemli bir kısmını oluşturuyordu. Mart ayında Pantera, bu kilitlenmiş Solana'ları satın almak için 250 milyon dolar değerinde bir fon toplamak üzere harekete geçtiğini açıklamıştı.

Bununla birlikte bu ayın başlarında Pantera ve Galaxy Digital gibi sektör lideri firmalar, FTX varlıklarından toplamda 1,9 milyar dolar değerinde SOL satın aldılar. Son olarak verilere göre Solana'nın değeri, son 24 saat içinde yüzde 2,35 oranında düşüşle 143 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto Para, Solana, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Pantera Capital, Solana Token Rezervini FTX Açık Artırmasıyla Genişletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Pantera Capital, Solana Token Rezervini FTX Açık Artırmasıyla Genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement