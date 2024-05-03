Pantera ve Telegram Aracılığıyla Kripto Devrimi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Blockchain

Pantera ve Telegram Aracılığıyla Kripto Devrimi Başlıyor

Pantera Capital, yönetimindeki 5 milyar dolarlık varlık ile TON Blockchain ağına yatırım yaptığını duyurdu. Bu hamle, Telegram'ın 900 milyonluk dev kullanıcı tabanını kullanarak kripto paraların kitleler tarafından kabul görmesini hedefliyor.

03.05.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pantera Capital, yönetimindeki 5 milyar dolarlık varlık ile TON Blockchain ağına yatırım yaptığını duyurdu. Bu hamle, Telegram'ın 900 milyonluk dev kullanıcı tabanını kullanarak kripto paraların kitleler tarafından kabul görmesini hedefliyor.

Pantera ve Telegram Aracılığıyla Kripto Devrimi Başlıyor

Kripto girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren ve yönetiminde 5 milyar doları aşkın varlık bulunduran Pantera Capital, The Open Network (TON) Blockchain ağına yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, Telegram kullanıcılarının yoğun olarak etkileşimde bulunduğu TON platformunun, kripto paraların yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.

TON, başlangıçta popüler mesajlaşma uygulaması Telegram tarafından geliştirilmiş olup, daha sonra açık kaynak topluluğu tarafından sürdürülen bir Layer-1 (Katman-1) Blockchain ağı olarak faaliyet gösteriyor. Pantera'nın bu alana yatırım yapması, son dönemde TON'un gözde bir Blockchain haline gelmesiyle örtüşüyor. Özellikle, Şubat ayında Telegram'ın reklam gelirlerini kanal sahipleriyle paylaşmayı ve ödemeleri Toncoin (TON) ile yapmayı planladığı açıklamasının ardından bu yatırımı daha da anlamlı hale getiriyor.

Pantera Capital, Telegram'ın 900 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ve kanallarda ayda 1 trilyon görüntüleme elde ettiği bilgisine dayanarak, TON'un kriptonun kitlesel benimsemesine öncülük edebileceğini öngörüyor. Şirket ayrıca, TON ağının gelişiminin erken aşamalarında olduğunu ve Telegram kullanıcı tabanı tarafından yeni özelliklerin benimsenmesini ilgiyle izlediklerini belirtiyor.

Yakın zamanda Telegram, TON Blockchain aracılığıyla Tether (USDT) stablecoin ödemelerini de aktif hale getirdi. Bu sayede kullanıcılar, TON ağı üzerinden birbirlerine USDT transferleri yapmaya başladı. Pantera Capital, TON ağının ölçeklenebilirliği sayesinde kullanıcılar arası işlemlerde sabit olarak yaklaşık 0.10 dolarlık işlem ücreti alındığını, bu oranın diğer kripto ödeme platformlarına göre yüzde 66 daha ucuz olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Pantera Capital'in kısa bir süre önce eski FTX kripto borsasının iflasını yöneten yetkililer tarafından açık artırmayla sunulan indirimli Solana (SOL) tokenlarını satın aldığı ve 1,25 milyar dolarlık yeni bir fon kurduğu bildirildi. Şirket tarafından yeni oluşturulan Fon V, nitelikli yatırımcılar için minimum 1 milyon dolar yatırım şartı getiriyor ve ilk kapanışın 1 Nisan 2025'te yapılması planlanıyor. Bu fona katkıda bulunacak sınırlı ortakların en az 25 milyon dolar yatırım yapmaları gerekiyor.

Son olarak 2003 yılında kurulan Pantera Capital, bugüne kadar 180'den fazla kripto girişimine yatırım yaparak, dünyanın en büyük ve en etkin kripto girişim sermayesi firmalarından birisi olarak görülüyor.

Kripto Para, Telegram, Kripto Yatırım, Blockchain, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Blockchain Pantera ve Telegram Aracılığıyla Kripto Devrimi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
12:09 Depremde hayatını kaybeden kaleci için ödeme yapılmadı Depremde hayatını kaybeden kaleci için ödeme yapılmadı
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: Pantera ve Telegram Aracılığıyla Kripto Devrimi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement