Pantera Capital, Web3 Oyun Şirketi InfiniGods'a 8 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Pantera Capital, Web3 Oyun Şirketi InfiniGods'a 8 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

Yatırım firması Pantera Capital, Web3 teknolojisi kullanarak mobil oyunlar geliştiren InfiniGods'a 8 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu finansman, InfiniGods'un mevcut ve gelecek projelerini geniş bir kitleye ulaştırmasını sağlayacak. InfiniGods, Blockchain teknolojisi entegrasyonları ve zincir içi işlemlerle ilişkili kullanıcı deneyimi sorunlarına getirdiği çözümlerle mobil oyun sektöründe öncü bir rol oynuyor.

26.04.2024 15:05
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Pantera Capital, Web3 teknolojisini kullanarak devrim yaratan mobil oyun şirketi InfiniGods'a 8 milyon dolarlık yatırım yaparak sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Bu önemli finansman, InfiniGods'un mevcut ve gelecek projelerini geniş bir kitleye ulaştırmasına olanak tanıyacak.

Web3 Teknolojisiyle Mobil Oyunlar Yeniden Şekilleniyor

Pantera Capital, Web3 teknolojisini kullanarak mobil oyunlar geliştiren InfiniGods şirketine 8 milyon dolarlık finansman turunda tek yatırımcı olarak katıldı. Pantera Capital'in kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, InfiniGods ekibine duyduğu güveni ve mobil oyun sektöründe Web3 teknolojisinin geleceğini şekillendirecek olanaklara olan inancını vurgulayarak, bu alanda liderlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "InfiniGods'un mobil oyunlar için geliştirdiği Blockchain teknolojisi entegrasyonları ve zincir içi işlemlerle ilişkili kullanıcı deneyimi sorunlarına getirdiği çözümler, bu alanda öncü bir rol üstlenmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

InfiniGods tarafından geliştirilen ve beta sürümü Ocak 2023'te piyasaya sürülen InfiniMerge adlı oyun, Antik Yunan mitolojisinden esinlenmiş bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncuların benzer öğeleri veya bu öğelerin geliştirmelerini birleştirerek ilerledikleri oyun, kullanıcıların stratejik düşünme yeteneklerini artırıyor. Şirket ayrıca King of Destiny ve Immortal Siege gibi başka mobil oyun projeleri üzerinde de çalışıyor.

InfiniGods, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu finansal destek, mobil oyun alanında öncü olma vizyonumuzu güçlendiriyor ve Blockchain altyapımızı daha geniş bir küresel kitleye ulaştırmamızı sağlayacak kaynakları sunuyor." dedi.

Son olarak Pantera Capital, Mayıs 2022'de InfiniGods'a 9 milyon dolarlık bir tohum yatırım turunda da liderlik etmiş ve Framework Ventures, Jefferson Capital, Animoca Brands ve Double Peak gibi firmalardan ek finansal destek almıştı.

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SON DAKİKA: Pantera Capital, Web3 Oyun Şirketi InfiniGods'a 8 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı - Son Dakika
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