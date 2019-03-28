Pantolon Astarına Dikilen Cepte Uyuşturucu ile Yakalanıp Tutuklandı

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5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız