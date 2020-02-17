Pantolon astarına gizlenmiş 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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Pantolon astarına gizlenmiş 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın pantolon astarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın pantolon astarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, pantolon astarına dikilerek gizlenmiş vaziyette 5 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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