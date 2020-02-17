Pantolon ve mont astarından 3 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pantolon ve mont astarından 3 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Pantolon ve mont astarından 3 kilo eroin çıktı

6 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yapılan üst aramasında, mont ve pantolon astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Pantolon ve mont astarından 3 kilo eroin çıktı, System.String[]

VAN'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yapılan üst aramasında, mont ve pantolon astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Balaban yol emniyet ve kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Şüpheli bir kişinin yapılan üst aramasında pantolon ve montun astarına dikilerek gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.


Gevaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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