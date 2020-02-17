Son Dakika › Güncel › Pantolon ve mont astarından 3 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Pantolon ve mont astarından 3 kilo eroin çıktı
6 saat önce
VAN'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yapılan üst aramasında, mont ve pantolon astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
VAN'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yapılan üst aramasında, mont ve pantolon astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Balaban yol emniyet ve kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Şüpheli bir kişinin yapılan üst aramasında pantolon ve montun astarına dikilerek gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.
Son Dakika Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı